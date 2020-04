Turismo: oggi "Viaggio in Italia", il flash mob digitale del Mibact con Touring club e Enit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, in collaborazione con Enit e Touring club italiano propone un nuovo flash mob digitale per mantenere gli italiani a contatto con le meraviglie dei propri territori. Con gli hashtag viaggio in Italia e paesaggio italiano - si legge in una nota del dicastero - la rete dei canali digitali del Mibact condividerà nella giornata di oggi domenica 26 aprile una selezione di antiche e rare carte geografiche delle ricche e incredibili collezioni degli archivi, delle biblioteche e dei musei dello Stato. Un viaggio nelle rappresentazioni dell'Italia nei secoli, ma anche un'occasione per valorizzare e riscoprire i mestieri e le tecniche utilizzate per creare, allora come oggi, le mappe geografiche. In particolare il Touring club italiano, con una selezione del proprio archivio digitale, mette a disposizione i segreti della cartografia e dell'evoluzione del segno grafico per la realizzazione delle mappe che da oltre 125 anni guidano i viaggiatori nel Belpaese. Questo nuovo appuntamento - continua la nota - rappresenta la quinta edizione di "Art you Ready", il fash mob digitale che coinvolge gli italiani in eventi sul web durante queste giornate in cui sono costretti a restare a casa. (segue) (Com)