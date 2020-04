Trump diserta il briefing con la stampa e twitta: "I media travisano la verità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha disertato sabato l’ormai tradizionale briefing quotidiano con la stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus, ventilando l’ipotesi di cancellare definitivamente l’appuntamento dalla sua agenda per via delle presunte false dichiarazioni che vengono a lui attribuite dai media.“Qual è lo scopo di tenere le conferenze alla Casa Bianca quando i media corrotti non fanno altro che domande ostili, e poi si rifiutano di riferire la verità o i fatti in modo accurato. Ottengono ascolti record ma gli americani non ottengono altro che fake news. Non vale la pena, il tempo e la fatica!”, ha scritto Trump sulla sua pagina Twitter.Le dichiarazioni giungono dopo l’annullamento del briefing di sabato, decisione che conferma le indiscrezioni secondo cui i più stretti consiglieri del presidente Usa lo avrebbero consigliato di diradare le apparizioni per evitare il rischio di una sovraesposizione nociva per la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Nel frattempo è salito ad oltre 933 mila il numero totale di casi confermati di contagio negli Stati Uniti, con oltre 53.300 decessi. (Res)