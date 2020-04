Coronavirus: Bonetti, al lavoro su congedo parentale, ricostruzione rete educativa e assegno mensile per figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo a Skytg24, ha affermato: "Ci sono tre linee di azione sulle quali io personalmente come ministro sto lavorando. La prima è che se si apre il mondo del lavoro bisogna rinforzare lo strumento dei congedi parentali, che abbiamo già introdotto in modo straordinario nella prima fase della gestione dell'emergenza, ma che ovviamente va esteso. Secondo strumento fondamentale", ha continuato l'esponente dell'esecutivo, "è quello della ricostruzione della rete educativa e comunità educante fatta di enti locali, terzo settore, associazioni e tutta la realtà dell'educazione dell'infanzia dello 0-6, che si deve ricostruire e riattivare in modo riorganizzato e nuovo, ma che deve esserci a sostegno delle famiglie e anche per rispondere al diritto all'educazione che hanno i bambini". Secondo Bonetti, "terzo elemento è il sostegno economico fattivo alle famiglie, non un una tantum ma una misura, che per quanto possa essere straordinari perché è per l'anno 2020, possa avere una dimensione di stabilità, cioè un assegno mensile per i figli. Credo - ha concluso il ministro - che siano tre direzioni fondamentali sulle quali sia necessario iniziare a prendere decisioni forti e chiare". (Rin)