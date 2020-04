Coronavirus: comitato parenti Trivulzio, cerchiamo maggior numero di famigliari per raccogliere le loro testimonianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cercare altri parenti degli anziani ospitati al Pio Albergo Trivulzio per avere ulteriori testimonianze così da avere un quadro sempre più chiaro di quanto è accaduto e sta accendendo all'interno della 'Baggina'. È l'appello lanciato dal Comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio. "Per avere giustizia e verità è necessario il contributo e il supporto di tutti i familiari. Per questo motivo - spiega portavoce Alessandro Azzoni - lanciamo in rete una campagna per raggiungere il maggior numero possibile dei parenti degli anziani e raccogliere le loro testimonianze. Scriveteci alla mail comitatotrivulzio@gmail.com". (com)