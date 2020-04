Business news: Cina, il 98 per cento delle industrie dell'Hubei ha ripreso la produzione dopo l'epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di ripresa della produzione delle principali aziende industriali nella provincia centrale cinese di Hubei, focolaio della pandemia di coronavirus, ha raggiunto il 98,2 per cento il 17 aprile. Lo hanno affermato le autorità locali. Il tasso di dipendenti che tornano al lavoro nelle principali aziende industriali della provincia ha raggiunto il 93 per cento, secondo un comunicato stampa della sede provinciale di prevenzione e controllo delle epidemie. "Per le micro, le piccole e le medie imprese (Pmi) , il tasso di ripresa è inferiore all'80 per cento", ha spiegato Meng Chunlin, vicedirettore del Dipartimento provinciale dell'economia e della tecnologia dell'informazione. L'Hubei ha introdotto una serie di politiche a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, tra cui la riduzione delle tasse o l'esenzione e riduzione del costo del lavoro, per attenuare l'impatto causato dall'epidemia e accelerare la ripresa della produzione. Non sono stati segnalati nuovi casi confermati o nuovi decessi da Covid-19 nella provincia di Hubei, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali. La Commissione sanitaria provinciale ha riferito che 22 pazienti con coronavirus sono stati dimessi dall'ospedale dopo il recupero nella giornata di ieri, tutti nella capitale provinciale di Wuhan. Stando ai dati aggiornati a ieri, la provincia conta 544 casi asintomatici sotto osservazione medica, dopo che 22 nuovi casi sono stati segnalati e 24 sono stati esclusi dalla diagnosi nelle ultime 24 ore. (Cip)