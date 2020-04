Business news: Tunisia, crolla la fiducia delle imprese nelle azioni anti-Covid19 del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 43 per cento degli imprenditori in Tunisia ha dichiarato di avere fiducia nella capacità del governo di attuare le misure per ridurre al minimo l'impatto del coronavirus. Lo rivela un sondaggio pubblicato dall'Istituto arabo dei dirigenti aziendali effettuato dal primo al 13 aprile su un campione di 500 aziende. Dalla ricerca emerge che la fiducia delle imprese sulle capacità del governo di far fronte alla crisi si è progressivamente deteriorata nel corso delle ultime settimane. L’indice era al 73 per cento quando il governo ha annunciato le nuove disposizioni, per poi scendere al 55 per cento una settimana dopo. Secondo lo studio, la "perdita di credibilità" del governo si spiega con la mancata attuazione delle misure annunciate. Oltre la metà degli imprenditori intervistati ha dichiarato di essere "in qualche modo soddisfatto o molto soddisfatti" con il rinvio dei pagamenti delle tasse per tre mesi a partire da aprile. Tuttavia, il 30 per cento degli intervistati non ha fiducia nella capacità dell’esecutivo di attuare realmente questa misura. Per quanto riguarda il rinvio del pagamento delle rate dei prestiti bancari e degli istituti finanziari per 6 mesi, oltre il 40 per cento degli imprenditori ha dichiarato di essere scettico sull’effettiva concretizzazione di questa disposizione. Oltre la metà dei manager intervistati, infime, ha risposto di fidarsi poco o di non avere “per nulla fiducia" nella capacità del governo di istituire di una linea di garanzia del valore di 500 milioni di dinari (circa 160 milioni di euro) in favore delle imprese. (Tut)