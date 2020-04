Business news: Golfo, crollano mercati azionari dopo crisi Wti statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercati azionari del Golfo sono crollati e il rial saudita, ancorato al dollaro statunitense, è sceso sul mercato a termine dopo la crisi del contratto future per il mese di maggio scambiato sul Wti, che ha raggiunto per la prima volta prezzi negativi, raggiungendo minimi di -37 dollari al barile. L'indice azionario saudita è sceso dell'1,5 per cento all'apertura del mercato con la compagnia petrolifera Aramco in calo dell'1,7 per cento. Le azioni nel mercato azionario di Dubai sono diminuite dell'1,4 per cento, mentre l'indice di Abu Dhabi ha perso lo 0,5 per cento e il principale indice della borsa del Kuwait il 2 per cento. Il costo dell'assicurazione contro un potenziale default del debito dell'Arabia Saudita - il più grande esportatore di petrolio al mondo - è aumentato leggermente a 168 punti base da 166, secondo i dati di “Ihs Markit”. I future del West Texas Intermediate (Wti), con contratto in scadenza a maggio, sono finiti per la prima volta nella storia in territorio negativo, scambiati a -37,63 dollari al barile. Molti analisti hanno attribuito il crollo del prezzo del greggio Usa alla progressiva riduzione della domanda mondiale provocata dall’emergenza coronavirus e ai timori degli investitori per l’esaurimento della capacità di stoccaggio a livello globale. Tali ragioni, tuttavia, non appaiono sufficienti ad aprire uno scenario che vede i produttori pagare i commercianti perché acquistino petrolio, tanto più dopo l’accordo (anch’esso a suo modo storico, poiché sostenuto da un fronte senza precedenti di produttori mondiali) tra i paesi membri del cartello Opec+ per il taglio di 9,7 milioni di barili al giorno. Lo squilibrio tra domanda ha avuto effetti più limitati sul Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord, il cui prezzo al barile è calato del 3,67 per cento a 27,05 dollari. (Res)