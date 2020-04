Business news: Algeria non farà ricorso a debito estero nonostante calo prezzi greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della presidenza algerina, Mohand Oussaid Bélaïd, ha assicurato che "l'Algeria non farà ricorso al debito estero", alla luce dell'attuale crisi economica che sta scuotendo il paese e della caduta dei prezzi del petrolio sul mercato internazionale. Parlando durante un incontro con la stampa ad Algeri, Oussaid ha aggiunto che "l'Algeria ha previsto questo "drammatico calo" del prezzo del petrolio. "Abbiamo una buona padronanza di questa nuova situazione. Ne è la prova il fatto che abbiamo ridotto la spesa pubblica del 30 per cento durante questo anno, così come abbiamo adottato altre misure di austerità", ha sottolineato. Il ministro Oussaid ha risposto alle domande di alcuni giornalisti sui cambi ai vertici militari affermando che "le modifiche apportate alla direzione di alcuni dipartimenti militari sono normali e mirano a rinnovare solo alcune posizioni". (Ala)