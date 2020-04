Business news: Egitto, vicina l'attivazione dell'Autorità per la regolamentazione del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto sta per attivare l’Autorità per la regolamentazione del gas (Gra), volta a contingentare le importazioni e le esportazioni di gas del settore privato attraverso l’utilizzo della rete e delle infrastrutture statali. Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, e il presidente della Gra, Karem Mahmoud, hanno discusso durante un incontro del codice operativo dell’Autorità, che stabilisce le norme tecniche e commerciali per l’utilizzo indiscriminato degli impianti di gas. El Molla ha evidenziato l’importanza del codice normativo per l’utilizzo delle infrastrutture che consente l’accesso a nuovi attori nel mercato del gas, consentendo un incremento della competitività. Alla fine del 2017, la Camera dei rappresentanti egiziana, il parlamento monocamerale, ha approvato una legge per istituire la Gra, con l’obiettivo di accrescere la partecipazione dei privati nel settore del gas. (Cae)