Business News: Zambia, attesi colloqui con Fmi per apertura linea di credito

- Le autorità dello Zambia terranno colloqui con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per discutere della proposta avanzata dal governo di Lusaka per l'apertura di una linea di credito. Lo ha detto ai media locali il ministro delle Finanze, Bwalya Ng’andu, precisando che i colloqui saranno focalizzati sulla sostenibilità del debito e che a questo proposito le autorità zambiane hanno avviato da tempo misure che includono prestiti ridotti e la sospensione di alcuni progetti. "Lo Zambia discuterà ora con il Fondo di un quadro macro-economico adeguato che porterà ad un programma (di sostegno)", ha dichiarato Ng'andu. La scorsa settimana l'Fmi ha previsto che l'economia dello Zambia si contrarrà del 3,5 per cento nel 2020, a fronte di una crescita dell'1,5 per cento registrata nel 2019 nel quadro della pandemia di coronavirus in corso a livello globale. Le misure di distanziamento richieste dal protocollo sanitario ed i frequenti disturbi nella fornitura di energia elettrica, inoltre, hanno determinato la chiusura delle principali miniere e il blocco delle attività di importanti compagnie come Mopani, l'unità locale del gigante minerario Glencore. Lo Zambia è il maggiore esportatore di rame in Africa, settore che finanzia una parte significativa del suo bilancio nazionale. Il paese non rientra fra i 19 africani che la scorsa settimana hanno ottenuto l'immediata riduzione del debito da parte dell'Fmi. (Res)