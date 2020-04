Business News: Tanzania, presidente Magufuli rinnova appello a cancellazione debito per contrasto a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tanzania, John Magufuli, ha invitato i creditori internazionali a cancellare i debiti dei paesi africani per consentire loro di utilizzare i risparmi per combattere il coronavirus. “La capacità economica dei paesi africani non è la stessa di quella dei paesi sviluppati”, ha detto Magufuli durante una riunione in videoconferenza con i rappresentanti delle autorità di sicurezza. “Invece di offrirci prestiti per contrastare il coronavirus, dovrebbero cancellare i nostri debiti”, ha aggiunto il capo dello Sttao riferendosi agli istituti internazionali. La Tanzania, ha poi ricordato Magufuli, spende 700 miliardi di scellini (303 milioni di dollari) ogni mese per far fronte ai propri debiti, con quasi 200 miliardi di scellini (circa 86 milioni di dollari) destinati alla Banca mondiale. Riguardo all’eventualità di imporre un blocco delle attività nella capitale commerciale del paese Dar es Salaam, il presidente tanzaniano ha affermato che la misura causerebbe danni eccessivi all'economia della Tanzania. “Dar es Salaam è una città portuale. Pertanto, continuiamo a prendere serie misure preventive ma senza imporre il blocco”, ha detto Magufuli, ricordando che dalla città derivi la gran parte delle entrate statali. Finora la Tanzania ha riportato 284 casi confermati di Covid-19 con dieci decessi. (Res)