Business News: Uganda, Tullow Oil cede le sue attività a Total per 575 milioni di dollari

- La compagnia petrolifera britannica Tullow Oil ha accettato di vendere le sue attività in Uganda al colosso energetico francese Total per 575 milioni di dollari. L’accordo, si legge in un comunicato di Tullow Oil citato dai media locali, prevede la cessione da parte della compagnia britannica delle sue quote nei blocchi 1, 1A , 2 e 3A nel bacino di Albertine e nel progetto per la realizzazione dell’Oleodotto dell'Africa orientale (Eacop), che collegherà Uganda e Tanzania. Tullow è attualmente l'operatore del blocco 2, mentre Total Uganda è l'operatore del blocco 1 e del blocco 1A e la compagnia cinese Cnooc è l'operatore del blocco 3A. In base all’accordo, Cnooc avrà il diritto di prelazione per acquisire il 50 per cento degli interessi dell'Uganda alle stesse condizioni generali di Total Uganda. In precedenza la compagnia britannica aveva già venduto circa due terzi delle sue quote a Cnooc e Total per 2,9 miliardi dollari, tuttavia un accordo da 900 milioni di dollari per la cessione del restante 22 per cento delle sue quote era fallito nel settembre scorso a causa di una disputa fiscale con le autorità ugandesi. Lo scorso anno il governo di Kampala aveva approvato la cessione da parte di Tullow Oil di una quota del 21,57 per cento delle sue partecipazioni a Total e Cnocc nei blocchi 1, 1A, 2 e 3 del bacino di Albertine Graben. In seguito allo stallo dei negoziati, sono stati sospesi i lavori per la costruzione dell'oleodotto Eacop, che dovrebbe collegare l'Uganda e la Tanzania, e ogni futura futura gara d'appalto. Tullow, Total e Cnooc sono le tre società operatrici del progetto di realizzazione dell’Eacop, l’oleodotto che, una volta realizzato, dovrebbe collegare la raffineria ugandese di Hoima al porto tanzaniano di Tanga. (Res)