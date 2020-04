© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata della Tunisia a Roma ha illuminato la sua sede di Via Asmara con i colori della bandiera italiana, nella serata del 25 aprile 2020, in occasione della celebrazione del giorno della Liberazione in Italia. Questa iniziativa, promossa dalle ambasciate arabe in Italia, si inserisce a testimonianza della solidarietà araba al popolo italiano nella sua lotta contro la pandemia da coronavirus. (Com)