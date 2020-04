Business news: Cina, Pil in Hubei in calo del 39,2 per cento nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) della provincia centrale cinese di Hubei, focolaio dell'epidemia di Covid-19, si è attestato a 89,9 miliardi di dollari nel primo trimestre, in calo del 39,2 per cento su base annua, secondo quanto riferito dall'Ufficio provinciale delle statistiche. Il valore aggiunto dell'industria primaria di Hubei è sceso del 25,3 per cento su base annua nel periodo gennaio-marzo a 54 miliardi di yuan (7,6 miliardi di dollari), rispetto a un calo del 48,2 per cento nell'industria secondaria a 214,7 miliardi di yuan (circa 30,4 miliardi di dollari) e un calo del 33,3 per cento a 369,2 miliardi di yuan (circa 52,2 miliardi di dollari) nel settore dei servizi. Il volume degli scambi totali della provincia è diminuito del 20,9 per cento nel primo trimestre a 62,8 miliardi di yuan (8,9 miliardi di dollari), con esportazioni in calo del 38,1 per cento a 31,8 miliardi di yuan (4,5 miliardi di dollari) mentre le importazioni sono aumentate dell'11,1 per cento a 30,9 miliardi di yuan (4,4 miliardi di dollari). Anche gli investimenti in immobili e le vendite al dettaglio sono diminuiti rispettivamente di quasi l'83 e il 45 per cento nei primi tre mesi, quando la provincia ha dato la priorità alle rigorose misure di contenimento contro l'epidemia. Il reddito disponibile pro-capite nell'Hubei è diminuito dell'11,8 per cento per i residenti urbani e del 10,2 per cento per i residenti rurali, secondo le statistiche. (Cip)