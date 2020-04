Business news: veicoli a nuova energia, vendite in Cina crollate del 56,4 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) della Cina sono crollate del 56,4 per cento su base annua a 114 mila unità nel primo trimestre, mentre la produzione è diminuita del 60,2 per cento. Lo ha dichiarato oggi il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. "La Cina intensificherà gli incentivi politici per alimentare la produzione e la vendita di veicoli Nev", ha spiegato Huang Libin, funzionario del ministero. La diminuzione della produzione e delle vendite di Nev è stata rispettivamente del 56,9 e del 53,2 per cento a marzo, restringendosi rispetto a quella di febbraio grazie al recupero delle attività economiche a seguito del controllo dell'epidemia, ha affermato Huang. Il ministero promuoverà l'elettrificazione dei veicoli nei settori pubblici, compresi i trasporti pubblici, i servizi igienico-sanitari ambientali, i servizi postali e la logistica, ha aggiunto il funzionario. Huang ha anche osservato che i governi locali sono incoraggiati ad aumentare i sussidi per l'uso dell'elettricità e rafforzare la costruzione di strutture di ricarica per veicoli Nev. (Cip)