Business news: Cina, Pil Xinjang in calo dello 0,2 per cento nel primo trimestre

- Il prodotto interno lordo (Pil) della regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, è ammontato a 305,6 miliardi di yuan (circa 88,4 miliardi di dollari) nel primo trimestre di quest'anno, in calo di appena lo 0,2 per cento su base annua, secondo l'Ufficio regionale di statistica. Gli analisti dell'ufficio hanno spiegato che, nonostante la pandemia di coronavirus abbia avuto un forte impatto sui consumi e sulle industrie tradizionali dall'inizio di quest'anno, nel primo trimestre sono aumentate nuove forme di attività economica come il consumo online e l'economia smart. Da gennaio a marzo, le vendite al dettaglio online complessive delle imprese dello Xinjiang attraverso piattaforme di vendita online sono ammontate a 4,4 miliardi di yuan (621,6 milioni di dollari), con un aumento del 4,1 per cento su base annua. L'industria dei giochi online della regione tra gennaio e febbraio ha realizzato un fatturato di 221 milioni di yuan (31,2 milioni di dollari), una crescita su base annua di 5,5 volte; le entrate operative dei servizi di promozione della scienza e della tecnologia hanno raggiunto 493 milioni di yuan (69,7 milioni di dollari) durante il periodo, in crescita del 23,6 per cento anno su anno. Nel primo trimestre, il valore aggiunto dell'industria primaria dello Xinjiang e dell'industria terziaria è stato di 11 e 184,6 miliardi di yuan (26,1 miliardi di dollari), rispettivamente in calo dell'1,3 e dello 0,4 per cento su base annua; mentre il valore aggiunto dell'industria secondaria era di 109,9 miliardi di yuan (15,5 miliardi di dollari), in crescita dello 0,2 per cento su base annua. (Cip)