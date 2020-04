Business news: Algeria, da maggio tagli a produzione greggio di 816 mila barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo maggio, l'Algeria ridurrà la propria produzione petrolifera di 816 mila barili al giorno. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia algerino, Muhammad Arkab, durante una riunione ministeriale tenutasi il 19 aprile in videoconferenza. Arkab ha presentato un rapporto sulla crisi inedita che il mercato petrolifero sta vivendo a causa della pandemia da coronavirus e della conseguente stagnazione della domanda. Quest'ultima - accoppiata alla sovrapproduzione di alcuni paesi - ha prodotto una saturazione del mercato e un crollo del prezzo del barile. Il ministro ha ricordato che in virtù dell'accordo Opec+ del 12 aprile relativo all'abbassamento dell'output petrolifero mondiale in tre tappe da ora all'aprile 2022 l'Algeria ha operato una riduzione della produzione quotidiana di greggio di 241 mila barili, che diventeranno 816 mila a partire da maggio, 864 mila a luglio e 912 mila dal gennaio 2021. Il presidente algerino Adelmadjid Tebboune ha evidenziato "la necessità di dedicarsi con determinazione alla petrolchimica, alla sviluppo di industria e agricoltura e allo sfruttamento delle risorse umane in uscita ogni anno dalle università algerine affinché i giovani possano mettere a frutto il proprio ingegno". Tebboune ha altrettanto insistito sulla necessità di "orientarsi immediatamente verso l'investimento nel settore delle energie rinnovabili per l'esportazione al fine di rendere la nostra indipendenza economica immune da ogni eventualità possa presentarsi sul mercato petrolifero". I paesi dell'Opec+ si sono impegnati a tagliare la produzione di 9,7 milioni di barili al giorno, meno dei 10 milioni inizialmente previsti. Si tratta della riduzione maggiore della storia. L'accordo è giunto dopo una settimana di trattative e quattro giorni di videoconferenze. Queste trattative hanno portato ad un'intesa fra i maggiori paesi produttori al mondo. L'accordo è stato raggiunto anche per far fronte all'impatto della pandemia da coronavirus sulla domanda di petrolio. Canta vittoria anche il Messico al termine del compromesso raggiunto in quanto potrà ridurre la sua produzione di 100 mila barili al giorno, molto meno di quanto chiesto all'inizio. Il Messico rivaluterà la sua posizione dopo due mesi dall'entrata in vigore dell'intesa. Gli Stati Uniti, il Brasile e il Canada contribuiranno con un taglio complessivo di 3,7 milioni di barili. Determinante per l'intesa sembra sia stata la mediazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che, per facilitare un accordo, ha avanzato la possibilità di conteggiare il taglio della produzione degli Stati Uniti come una riduzione del Messico. (Ala)