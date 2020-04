Business news: : Egitto, attivati altri due pozzi di gas a Zohr e Baltim Sw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Belayim Petroleum Company (Petrobel) ha portato “on stream” altri due pozzi nei giacimenti di gas Zohr e Baltim South West (Sw), nell’offshore dell’Egitto. Lo ha annunciato ministero del Petrolio del paese arabo in un comunicato. I pozzi Zohr 17 e Baltim Sw7 sono stati messi in funzione con una produzione media di 390 milioni di piedi cubi al giorno e 1.300 barili di condensa al giorno. Situato nell'area meridionale nel campo di Zohr, il pozzo 17 dovrebbe aumentare gradualmente la produzione raggiungendo i 250 milioni di piedi cubi di gas al giorno. Perforato fino a 5.300 metri di profondità, il nuovo pozzo è il quindicesimo del mega-giacimento di Zohr: dieci si trovano nella parte settentrionale, gli altri cinque nella parte meridionale. Petrobel è riuscita inoltre ad attivare anche il pozzo Baltim Sw7 con una capacità massima di 140 milioni di piedi cubi al giorno e 1.300 barili di condensa al giorno. Il pozzo è stato perforato in un tempo record: poco più di due mesi e mezzo. Portato a regime a settembre, Baltim Sw ha raggiunto la produzione giornaliera prevista fissata a 500 milioni di piedi cubi al giorno in sette mesi attraverso quattro pozzi dei sei totali pianificati. (Cae)