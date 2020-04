Business news: Tunisia, la situazione economica è difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tunisino, Nizar Yaiche, ha dichiarato alla radio nazionale di Tunisi che la situazione economica "è estremamente difficile nel Paese". Parlando della crisi recente in Tunisia, il ministro ha spiegato che "la situazione era già difficile prima dell'arrivo del Covid-19, cosa posso dire ora". Yaiche ha aggiunto che le preoccupazioni economiche e finanziarie riguardano in particolare il bilancio dello Stato, il tesoro e le società pubbliche che soffrono di grandi difficoltà. Alla domanda in merito agli aiuti e ai fondi già ricevuti dalla Tunisia, il ministro ha stimato che questi aiuti coprono solo il 10 per cento delle esigenze nazionali. "Finora la Tunisia ha ricevuto solo tre miliardi di dinari (poco meno di un miliardo di euro), in particolare dal Fondo monetario internazionale, la metà dei quali era già prevista e dobbiamo rimborsare 11 miliardi di debiti e garantire 19 miliardi di buste paga", ha affermato. D'altra parte il ministro ha rassicurato i tunisini affermando che gli stipendi per i mesi di aprile e maggio sono garantiti. Secondo l'ultimo rapporto dell'Fmi, il prodotto interno lordo della Tunisia subirà una contrazione pari al -4,3 per cento nel 2020, portando ufficialmente il paese nordafricano in recessione. Secondo il rapporto tutti i paesi importatori di petrolio vedranno in media una decrescita del -0,8 per cento nel 2020 a causa dell’epidemia di coronavirus. In base alle previsioni dell’istituto finanziario con sede a Washington Dc, l’economia tunisina è cresciuta dell’1,0 per cento lo scorso anno e vedrà un aumento del 4,1 a partire dal 2021. L’Fmi prevede inoltre che nel 2020 il Conto delle partite correnti salirà al -7,5 per cento dal -8,8 per cento del pil registrato lo scorso anno. Non sono invece disponibili previsioni sulla disoccupazione, stimata al 14,9 per cento nel 2019: uno dei tassi più alti della regione nordafricana. (Tut)