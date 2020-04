Business news: Egitto, crisi potrebbe causare 25 milioni di disoccupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus in Egitto potrebbe causare 25 milioni di disoccupati. L’allarme è stato lanciato dal presidente del parlamento egiziano, Ali Abdel-Aal. Citato dal quotidiano “Al Masry al Youm”, quest’ultimo ha affermato che le recenti dichiarazioni del ministero della Pianificazione hanno fornito dati importanti, menzionando in particolare il tasso di crescita del 3 per cento, una cifra considerato ottimista, poiché altre economie prevedono una recessione, ovvero un prodotto interno lordo sotto zero. Abdel-Al ha indicato, durante la sessione plenaria della Camera dei Rappresentanti, che il ministero della Pianificazione ha parlato in particolare di un tasso di disoccupazione che potrebbe raggiungere i 25 milioni di cittadini. (Res)