Business news: Cao (Saipem), infrastrutture business a cui ci dedicheremo sempre di più

- Saipem si dedicherà in futuro sempre di più alle opportunità nel settore delle infrastrutture. A dirlo è l’amministratore delegato dell’azienda di San Donato Milanese, Stefano Cao, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conference call organizzata in occasione della presentazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020. Cao ha fatto riferimento alla scelta del Consorzio guidato da Saipem come “preferred bidder” (offerente preferito) per la realizzazione in Egitto della ferrovia di collegamento tra l’impianto di acido fosforico Abu Tartour di Waphco con il porto di Safaga sul Mar Rosso e il potenziale successivo tratto di collegamento passeggeri fino ad Hurgada. “L’Egitto è un paese core del nostro portafoglio, abbiamo fatto molto nell’offshore e molto nel drilling. Il consolidamento della presenza nel paese è un target strategico importante. La Ferrovia rientra in un quadro particolare”, ha sottolineato Cao, citando anche l’addendum contrattuale per un’altra tranche di lavori per la realizzazione del secondo lotto costruttivo della tratta alta velocità/alta capacità Brescia Est-Verona. “Quello delle infrastrutture è una linea business che perseguiamo”, ha dichiarato Cao, precisando che in un momento di crescita a livello di competenze, l’azienda guarda anche alle opportunità al di fuori dell’Italia. “La ferrovia in Egitto è un modo di utilizzare le competenze nell’ambito ferroviario anche al di fuori Italia. Ci saranno anche opportunità in altre paesi. Quello delle infrastrutture è business a cui ci dedicheremo sempre di più andando avanti”, ha aggiunto l’Ad di Saipem. (Res)