Business News: inflazione Nigeria salita al 12,2 per cento a marzo, è la più elevata da due anni

- L'inflazione della Nigeria è aumentata a marzo al 12,26 per cento su base annua, aumentando per il settimo mese consecutivo e registrando l'inflazione più elevata da aprile 2018, quando si era attestata al 12,48 per cento. Lo ha annunciato in una nota l'ente di statistica nazionale, precisando che rispetto al mese di febbraio l'indice è cresciuto di sei punti percentuali, spinto in particolare dalla chiusura delle frontiere che hanno provocato un aumento dei prezzi. Secondo i dati, in particolare, l'inflazione alimentare è cresciuta del 14,98 per cento su base annua, rispetto al 14,9 per cento di febbraio. La Nigeria, prima economia dell'Africa, ha registrato ad oggi 655 casi di coronavirus. Secondo il rapporto “World Economic Outlook” pubblicato di recente dal Fondo monetario internazionale (Fmi) sulle prospettive di crescita economica mondiale, Nigeria e Sudafrica saranno le due economie che più soffriranno della crisi dovuta al coronavirus, con una contrazione rispettivamente del 3,4 e del 5,8 per cento rispetto a una crescita del 2,2 e 0,2 per cento nel 2019. Per il 2021, l'Fmi prevede per la regione sub-sahariana una crescita economica del 4,1 per cento, spinta da una ripresa della Nigeria (2,4 per cento) e del Sudafrica (4 per cento). (Res)