Business News: Sudafrica, Ramaphosa annuncia pacchetto economico da 26 miliardi di dollari per crisi

- Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato un pacchetto di aiuti economici del valore di 26 miliardi di dollari per sostenere le aziende del paese e tre milioni di lavoratori nella crisi economica scaturita dalla pandemia di coronavirus. In un discorso alla nazione trasmesso ieri sera in diretta televisiva, il capo dello Stato ha precisato che la cifra corrisponde al 10 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) del paese: i fondi saranno stanziati sul bilancio nazionale, mentre sono in corso colloqui con la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale (Fmi) per negoziare un maggior sostegno da parte degli organismi multilaterali. Ramaphosa ha spiegato che le misure sono comprensive di sgravi fiscali e misure di sostegno salariale che si appoggiano al fondo assicurativo contro la disoccupazione, oltre che di finanziamenti alle piccole imprese. Ad oggi, ha aggiunto, oltre 17 milioni di sudafricani che già stanno ricevendo sovvenzioni sociali dal governo riceveranno più denaro per sostenersi: rientrano fra questi pensionati, disoccupati e beneficiari di assegni familiari, ma anche piccoli imprenditori. Ramaphosa ha quindi spiegato che un miliardo di dollari del pacchetto stanziato servirà a ridurre la fame nel paese. (Res)