Business News: Fitch, economia Sudafrica in calo del 5,5 per cento nel 2020

- L’economia del Sudafrica dovrebbe contrarsi del 5,5 per cento nel 2020, per poi tornare a crescere del 3,7 per cento nel 2021. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Global Economic Outlook pubblicato oggi dall’agenzia di rating Fitch. Per quanto riguarda le spese sui consumi, il rapporto prevede per la seconda economia africana una contrazione del 6,2 per cento nel 2020, mentre gli investimenti fissi caleranno addirittura del 9,5 per cento nello stesso anno. Il tasso d’inflazione è previsto al 4,3 per cento, nel 2020, in rialzo rispetto al 4 per cento registrato nel 2019, cifra che dovrebbe salire al 4,6 per cento nel 2021. (Res)