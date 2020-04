Business News: Congo-Kinshasa, Fmi stanzia pacchetto di aiuti da 363 milioni di dollari per crisi sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un pacchetto di aiuti da 363 milioni di dollari per aiutare la Repubblica democratica del Congo (Rdc) ad affrontare gli effetti della pandemia di coronavirus. “La Rdc sta vivendo un grave shock a causa della pandemia di Covid-19. Le prospettive economiche a breve termine si sono rapidamente deteriorate a causa della caduta dei prezzi dei minerali e dell'impatto delle necessarie misure di contenimento e mitigazione”, afferma l’Fmi in una nota rilanciata dai media locali, prevedendo che “quest'anno il disavanzo di bilancio si allargherà, dato il previsto calo delle entrate del governo e le maggiori esigenze di spesa legate alla pandemia”. Il deterioramento delle prospettive macro-economiche e le ulteriori pressioni fiscali, prosegue la nota, stanno inoltre creando un bisogno urgente di sostenere la bilancia dei pagamenti. “Il sostegno del l’Fmi attraverso mira a colmare parte del deficit di finanziamento, mentre si prevede che il sostegno aggiuntivo di altri partner di sviluppo colmerà il divario rimanente e faciliterà le esigenze di finanziamento del bilancio”. La Rdc è il principale produttore mondiale di cobalto, utilizzato per alimentare telefoni cellulari e auto elettriche, ma nonostante la ricca presenza di minerali nel paese i suoi abitanti sono tra i più poveri del continente. Nel paese sono 350 i casi finora confermati di coronavirus e 25 i decessi. (Res)