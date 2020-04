Business News: Fmi, economia Congo-Kinshasa si contrarrà del 2,2 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Repubblica democratica del Congo (Rdc) si contrarrà del 2,2 per cento quest'anno, in conseguenza della pandemia di coronavirus che nel paese ha provocato 377 contagi e 25 decessi. Lo ha annunciato oggi il Fondo monetario internazionale (Fmi), dopo aver stanziato 363 milioni di dollari a sostegno del paese. In una videointervista rilasciata ai media locali, il rappresentante dell'organismo in Rdc, Philippe Egoumé, ha spiegato che l'Fmi ha tagliato le previsioni di crescita congolesi del 3,2 per cento, anche se il paese potrebbe ripartire nel 2021 con una crescita del 3,5 per cento se la pandemia fosse contenuta. "Se diventa un'epidemia ancora più grande, anche queste speranze cadranno", ha detto Egoumé, ricordando che per il paese in questa settimana è decisiva la caduta dei prezzi per esportazioni chiave come quelle di rame. In questo contesto, l'Fmi ha approvato un pacchetto di aiuti da 363 milioni di dollari per aiutare la Rdc ad affrontare gli effetti della pandemia di coronavirus. “La Rdc sta vivendo un grave shock a causa della pandemia di Covid-19. Le prospettive economiche a breve termine si sono rapidamente deteriorate a causa della caduta dei prezzi dei minerali e dell'impatto delle necessarie misure di contenimento e mitigazione”, afferma l’Fmi in una nota, prevedendo che “quest'anno il disavanzo di bilancio si allargherà, dato il previsto calo delle entrate del governo e le maggiori esigenze di spesa legate alla pandemia”. Il deterioramento delle prospettive macro-economiche e le ulteriori pressioni fiscali, prosegue la nota, stanno inoltre creando un bisogno urgente di sostenere la bilancia dei pagamenti. “Il sostegno del l’Fmi attraverso mira a colmare parte del deficit di finanziamento, mentre si prevede che il sostegno aggiuntivo di altri partner di sviluppo colmerà il divario rimanente e faciliterà le esigenze di finanziamento del bilancio”. La Rdc è il principale produttore mondiale di cobalto, utilizzato per alimentare telefoni cellulari e auto elettriche, ma nonostante la ricca presenza di minerali nel paese i suoi abitanti sono tra i più poveri del continente. Nel paese sono 350 i casi finora confermati di coronavirus e 25 i decessi. (Res)