Business news: Cina, commercio Guangdong-Asean in aumento del 7,7 per cento nel primo trimestre

- La provincia meridionale cinese del Guangdong ha visto il suo commercio con i paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) crescere del 7,7 per cento su base annua nel primo trimestre. Secondo quanto riferito dall'Ufficio doganale del Guangdong, l'area Asean è diventata la più grande partner commerciale del Guangdong nel trimestre, con il volume degli scambi pari al 16 per cento del commercio totale della provincia. Gli Stati membri dell'Associazione sono Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam. Il volume totale degli scambi della provincia nei primi tre mesi di quest'anno è sceso dell'11,8 per cento su base annua a 1.370 miliardi di yuan (193 miliardi di dollari), con esportazioni in calo del 14,4 per cento e importazioni in calo del 7,8 per cento su base annua. Secondo l'ufficio doganale, il commercio estero nel Guangdong è lentamente migliorato a marzo, mentre l'epidemia di Covid-19 in Cina ha iniziato a rientrare sotto controllo. (Cip)