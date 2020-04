Business news: Facebook acquista una quota da 5,7 miliardi di dollari in Jio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook Inc verserà 5,7 miliardi di dollari per acquistare una quota del 10 per cento in Jio Platforms Ltd, la holding company dell’omonimo operatore di telefonia mobile che ha rivoluzionato il mercato indiano con le sue tariffe a basso costo. L’accordo, annunciato nella tarda serata di ieri (ora Usa), consentirà a Facebook di edificare un partenariato diretto tra il suo servizio di messaggistica istantanea WhatsApp, che conta già oltre 400 milioni di utenti in India, ed uno tra i maggiori provider di servizi mobile nel paese. Jio Platformes e il suo operatore di telefonia mobile, Reliance Jio Infocomm Ltd, sono parte del conglomerato indiano Reliance industries Ltd. Jio Infocomm fornisce servizi di telefonia mobile a 388 milioni di clienti. (Nys)