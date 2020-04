Business news: Giappone, contrazione dell’economia del 5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Giappone dovrebbe contrarsi del 5 per cento nell’anno in corso, tornando a crescere nel 2021 al ritmo del 3,2 per cento. Lo prevedono le stime dell’agenzia internazionale di rating Fitch nell’ultimo rapporto sullo stato dell’economia mondiale, pubblicato nel mezzo dell’emergenza legata alla pandemia di coronavirus. A incidere sui dati è in particolare il crollo (-5,2 per cento) della spesa per i consumi, che dovrebbe risalire (3,4 per cento) il prossimo anno. Ancora più accentuato il calo degli investimenti fissi (-7,5 per cento nel 2020, +4,1 per cento nel 2021). I dati considerano anche un tasso d’inflazione con segno negativo (-0,2 per cento) nel 2020 e con segno positivo (0,3 per cento) il prossimo anno. (Nys)