Business news: Cina-Giappone, lanciata nuova rotta postale tra Zhengzhou e Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova rotta aerea postale è stata lanciato tra Zhengzhou, capitale della provincia centrale cinese di Henan, e Tokyo. Lo riferisce la filiale di Henan di China Post Group Co. Il percorso della posta viene gestito ogni mercoledì e giovedì e non è più necessario che la posta internazionale dall'Henan a Tokyo venga inviata a Pechino o Shanghai per il trasbordo, il che riduce i tempi di trasporto di uno o due giorni. Zhengzhou ha finora aperto rotte postali dirette verso 47 città in 36 paesi e regioni. L'aeroporto della città ha anche coordinato e distribuito attivamente 2.119 tonnellate di posta verso Europa, Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone, per alleviare la pressione di consegna per Pechino, Shanghai, Canton, Xiamen e Dalian durante l'epidemia. (Cip)