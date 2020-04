Business news: Cina, Pechino acquisterà 31 milioni di tonnellate di prodotti agricoli per le scorte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si sta preparando ad acquistare oltre 30 milioni di tonnellate di prodotti agricoli per le scorte statali per proteggersi dalle interruzioni della catena di approvvigionamento dovute alla pandemia di coronavirus e mantenere l'impegno di aumentare gli acquisti dagli Stati Uniti. È quanto riporta la stampa internazionale citando due fonti informate sui fatti. La Cina prevede di aggiungere circa dieci milioni di tonnellate di semi di soia, 20 milioni di tonnellate di mais e un milione di tonnellate di cotone alle sue riserve statali, secondo quanto riferito dalle fonti. La maggior parte delle colture sarebbe costituita da importazioni, e principalmente dagli Stati Uniti, dato che la Cina intende adempiere al proprio impegno nell'ambito dell'accordo commerciale di "Fase 1" firmato a gennaio, hanno proseguito. Secondo quanto ha sottolineato una delle fonti, il principale messaggio da parte di Pechino è garantire il sostentamento delle persone. Questo costituisce un buon momento per accumulare riserve, soprattutto quando i prezzi dei beni sono a livelli abbastanza bassi, ha spiegato. (Cip)