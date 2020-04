Business news: Taiwan, entro un anno nuovo nome compagnia di bandiera China Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dei Trasporti di Taiwan, Wang Kwo-tsai, ha dichiarato che sarà necessario un anno per cambiare il nome della compagnia di bandiera di Taiwan. China Airlines ha servito l'Isola dal 1959, quando è stata fondata a Taipei, e una recente petizione ha chiesto una modifica del nome per evitare di dare l'impressione errata che si tratti di una compagnia aerea cinese. Il governo possiede una partecipazione del 49 per cento nella società e Wang ha spiegato che il ministero ha raggiunto un consenso con la compagnia aerea sul lancio di un nuovo design che rappresenti Taiwan. Wang ha aggiunto che una volta deciso il nuovo nome, Taipei lo comunicherà alla Cina e agli altri paesi, poiché un cambio del genere potrebbe comportare problemi con i diritti di trasporto aereo e le rotte di volo. (Cip)