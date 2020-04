Business news: Cina, nel primo trimestre 4,6 miliardi di dollari di profitti per i primi tre operatori telefonici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti dei tre principali operatori di telefonia mobile in Cina sono ammontati a circa 32,5 miliardi di yuan (circa 4,6 miliardi di dollari) nel primo trimestre del 2020, con un aumento degli abbonati 5G. Colpiti dalla pandemia di Covid-19, China Mobile, China Telecom e China Unicom hanno visto diminuire gli utili netti rispettivamente dello 0,8, del 2,2 e del 13,9 nel primo trimestre. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", a fine marzo, China Mobile e China Telecom hanno registrato un aumento degli abbonati 5G pari rispettivamente a 31,72 e 16,61 milioni. Di fronte alle sfide poste dalla pandemia, China Unicom ha affermato di aver fatto uso di nuove tecnologie come i big data, l'intelligenza artificiale (Ia) e i servizi di quinta generazione per supportare il controllo dell'epidemia e la pubblica amministrazione. China Telecom ha attivamente colto la nuova domanda di informatizzazione nata durante l'epidemia, ha affermato la società, con una crescita dei ricavi generata da applicazioni familiari intelligenti e servizi cloud. (Cip)