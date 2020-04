Business news: Emirati, aumentano investimenti in tecnologia agricola per ridurre dipendenza importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ridurre la dipendenza dalle importazioni di prodotti alimentari, gli Emirati Arabi Uniti hanno dato il via ad un aumento dei progetti di agricoltura ad alta tecnologia. I paesi del Golfo, che fanno affidamento sulle importazioni di cibo per l'80-90 percento della domanda locale, hanno speso per anni miliardi di dollari in investimenti agricoli al di fuori dei loro confini in una ricerca di sicurezza alimentare, tuttavia la rapida espansione del coronavirus e la progressiva assunzione di misure di contenimento a livello globale sta mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento alimentare. Negli Emirati si sta assistendo ad un aumento della vendita di prodotti locali. Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, ha approvato nel 2019 una serie di pacchetti di incentivi del valore di 1 miliardo di dirham (272 milioni di dollari) per sostenere progetti di tecnologia agricola. Nei giorni scorsi la Abu Dhabi Investment Office (Adio) ha dichiarato che stava investendo 100 milioni di dollari di tale somma in quattro società che avrebbero costruito strutture nell'emirato, tra cui AeroFarms con sede negli Stati Uniti. La compagnia sta creando un centro di ricerca e sviluppo di 8.200 metri quadrati ad Abu Dhabi, la più grande fattoria verticale coperta del suo genere, per aiutare a portare frutta e verdura fresca coltivate in aziende verticali nei mercati locali a un prezzo accessibile. L'emirato di Abu Dhabi ha prodotto 122.550 tonnellate di verdure nella stagione 2018-19, secondo i media statali. Adio è disposto a scommettere sulla nuova tecnologia in un momento in cui la pandemia di coronavirus ha cambiato il modo in cui le aziende lavorano a causa delle misure di contenimento globale, compresi i blocchi alle esportazioni. Il programma per gli investimenti agricoli adottato da Abu Dhabi ha l’obiettivo di creare un hub per l'innovazione agricola e di attirare aziende affini. Lo scorso 16 aprile le sei monarchie hanno approvato la proposta del Kuwait di istituire una rete comune per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per far fronte alla crisi del coronavirus. La decisione è stata presa dopo una riunione virtuale dei ministri del Commercio e dell'Industria per discutere l'impatto della pandemia sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare. Tutti i paesi del Golfo dipendono fortemente dalle importazioni alimentari, alcuni hanno potenziato la produzione locale, come il Qatar che in questa situazione si mostra più resiliente, grazie al potenziamento della sua produzione locale a seguito del boicottaggio economico e diplomatico avviato dal “quartetto arabo” lo scorso giugno 2017. Attualmente il paese vanta una produzione autosufficiente nel settore caseario e nel pollame. L'Arabia Saudita produce abbastanza latte e uova per soddisfare la domanda interna ed esporta in Medio Oriente. Riad ha stanziato 532 milioni di dollari per finanziare le importazioni agricole attraverso prestiti a sostegno della sicurezza alimentare durante la pandemia. Le autorità della regione temono l’aumento del consumo di alimenti durante il mese del Ramadan (23 aprile-23 maggio) che quest’anno potrebbe tenersi a “porte chiuse” ma che probabilmente vedrà comunque l’organizzazione di cene per l’iftar (la rottura del digiuno quotidiano). (Res)