Business news: Algeria ottimista sulla ripresa del mercato petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia algerino, Mohamed Arkab, prevede un ritorno della stabilità del mercato petrolifero nella seconda metà di quest'anno, dopo che la pandemia di Covid-19 verrà contenuta, riportando i prezzi a livelli normali. "Siamo molto ottimisti perché prevediamo una ripresa graduale e un rapido ritorno delle attività", ha affermato il ministro durante l’insediamento del nuovo funzionario a capo dell'Autorità di controllo degli idrocarburi. "L'Algeria ha richiesto altri incontri consultivi con i paesi membri dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i loro partner, dopo i nuovi sviluppi nel mercato petrolifero”, ha detto ancora il ministro nordafricano. “Il terribile calo della domanda ha dovuto far fronte a una grande abbondanza di petrolio. La scorsa settimana abbiamo visto una saturazione delle scorte mondiali, che ha influito negativamente sul prezzo. I due terzi del mercato mondiale in Europa, in America e in una piccola parte dell'Asia hanno visto un tremendo calo della domanda perché molti paesi sono stati colpiti da misure di contenimento", ha spiegato Arkab. Tuttavia, ha sottolineato ancora il ministro algerino, "dopo aver superato l'epidemia e prima dell'inizio della seconda metà di quest'anno, l'economia mondiale si riprenderà, dal momento che i trasporti e le fabbriche riapriranno le loro attività”. Secondo Arkab, "la decisione dell'Opec e dei suoi partner di ridurre la produzione contribuirà ad assorbire grandi quantità di greggio dal mercato nei mesi di maggio, giugno e luglio”, aiutando a ripristinare la stabilità del mercato. Quanto alla situazione specifica dell'Algeria, l’esponente del governo nordafricano ha spiegato che il suo paese non è in pericolo nemmeno con un prezzo del petrolio a 11 dollari al barile (il Sahara Beld viene scambiato a 11 dollari circa). “La discesa del petrolio algerino al prezzo di 11 dollari al barile non significa che l'Algeria si trovi in una situazione di emergenza", ha detto Arkab. La compagnia energetica Sonatrach “ha elaborato un piano di lavoro per modificare i suoi programmi d’investimento pre-programmati per evitare un maggiore deficit nel bilancio statale”, ha concluso il ministro. (Ala)