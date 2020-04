Business news: Tunisia, colloqui con la Banca mondiale sulla riapertura post-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I programmi di sostegno della Banca mondiale in Tunisia, tenuto conto degli sviluppi globali legati alla pandemia di coronavirus e i preparativi per il post-crisi, in particolare in termini di ripresa economica e sostegno ai settori interessati: questi gli argomenti al centro del colloquio tra il ministro delle Finanze della Tunisia, Mohamed Nizar Yaiche, e il capo delle operazioni della Banca mondiale nel paese nordafricano, Antonius Verheijen. La Tunisia ha disposto una serrata generale dal 22 marzo scorso, misura che resterà in vigore fino al 3 maggio 2020. Dal prossimo 4 maggio, il governo ha pianificato una riapertura mirata e parziale che interesserà alcuni settori di attività. Il bilancio dei contagi di Covid-19 in Tunisia ha raggiunto quota 909 persone, con 38 decessi e 190 guarigioni dal 22 aprile scorso. A inizio aprile la Banca Mondiale ha dichiarato che il nuovo governo della Tunisia si trova ad affrontare una situazione economica “altamente vulnerabile al deterioramento dell'economia globale a causa della pandemia di coronavirus e della volatilità dei prezzi del petrolio”. La Tunisia ha infatti deficit e un debito elevati, riserve limitate, mentre la crescita è anemica, l'occupazione stagnante e l'inflazione relativamente alta. Una pandemia in peggioramento potrebbe avere un impatto negativo sul turismo, sulle esportazioni e sulla domanda interna e, di conseguenza, sulla crescita, sull'occupazione e sulla vulnerabilità delle famiglie, afferma il rapporto. Non solo: la brusca inversione delle recenti dinamiche dei prezzi del petrolio ha esacerbato le pressioni delle partite correnti e fiscali. (Tut)