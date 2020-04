Business News: inflazione Zimbabwe al 676 per cento, commercianti congeleranno prezzi beni essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I rivenditori alimentari dello Zimbabwe si sono impegnati a mantenere invariati i prezzi dei beni essenziali durante la crisi del coronavirus. Lo ha annunciato ai media locali il ministero delle Informazioni, precisando che un accordo è stato concluso fra i commercianti ed il governo, e che i dettagli dell'intesa saranno resi noti in seguito. Secondo l'ente nazionale di statistica, l'inflazione nel paese è salita a marzo al 676 per cento su base annua, rispetto al 540 per cento del mese precedente. I prezzi dei prodotti alimentari sono di conseguenza fortemente aumentati nelle ultime settimane, mentre il paese, che importa gran parte dei suoi alimenti e le materie prime, sta inoltre affrontando una carenza di valuta estera.