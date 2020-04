Business news: Cina, tagli del dieci per cento a sussidi per veicoli a nuova energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina taglierà i suoi sussidi per i veicoli a nuova energia (Nev) del dieci per cento quest'anno. Lo ha annunciato oggi il ministero delle Finanze. La nuova politica è in vigore da oggi. I veicoli Nev comprendono veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in e celle a combustibile a idrogeno. La Cina, tuttavia, ha anche affermato che estenderebbe i sussidi per gli acquisti di Nev fino al 2022, anziché interromperli quest'anno, e prorogherebbe le esenzioni fiscali di acquisto per due anni. L'epidemia di Covid-19 e il rallentamento della crescita economica hanno avuto un impatto significativo sulla domanda del mercato automobilistico, causando forti cali nelle vendite di Nev. All'inizio di aprile, il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione (Miit) cinese ha annunciato che la Cina pubblicherà presto il piano di sviluppo per i veicoli a nuova energia per il 2021-2035, per stabilizzare ed espandere il consumo di veicoli elettrici e altre auto ibride. "La produzione cinese di veicoli Nev dovrebbe raggiungere 1,6 milioni di unità nel 2020, in crescita del 23 per cento rispetto all'anno prima", ha spiegato Cui Dongshu, segretario generale dell'Associazione auto per passeggeri. A marzo le vendite al dettaglio giornaliere di autovetture del paese sono diminuite del 36 per cento rispetto all'anno precedente, scendendo a 30.683 unità, secondo i dati dell'Associazione. Il 3 dicembre scorso, il Miit ha pubblicato un progetto di proposta che delinea lo sviluppo del settore Nev per il 2021-2035. Secondo le proposta, le vendite di veicoli a nuova energia dovrebbero il 25 per cento delle vendite totali entro il 2025. L'obiettivo è equivalente a circa sette milioni di unità, date le vendite totali di 28,1 milioni di unità nel 2018, secondo i calcoli S&P Global Platts. Nel frattempo, i prezzi cinesi del carbonato di litio hanno registrato il loro terzo calo settimanale consecutivo la scorsa settimana a causa della domanda debole e della mancanza di una ripresa, almeno nel breve termine. (Cip)