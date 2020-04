Business news: Cina, corriere espresso SF Holding registra aumento entrate del 39,6 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle consegne espresse SF Holding, il secondo più grande della Cina, ha registrato una crescita delle entrate del 39,6 per cento su base annua, arrivando a 33,54 miliardi di yuan (circa 4,7 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-marzo. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". La compagnia ha registrato invece un calo degli utili netti nel primo trimestre del 2020, in seguito all'epidemia di Covid-19: meno 28,2 per cento su base annua a 907 milioni di yuan (128 milioni di dollari). (Cip)