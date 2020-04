Business news: Marocco, l'industria marocchina si adatta alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria marocchina si è adattata alla pandemia di coronavirus ha cambiato la sua produzione, scrive la rivista "Jeune Afrique". "Adattare lo strumento industriale per rendere i prodotti che sono diventati vitali, e oggetto di guerre commerciali tra le potenze mondiali in questa era di pandemia, è stato un approccio adottato da diverse società industriali marocchine", sottolinea l’articolo della rivista francese. Non meno di 500 respiratori artificiali, 100 per cento "Made in Morocco", vengono fabbricati dalla Società per lo studio e la produzione meccanica di precisione (Serpmp), mentre la filiale di un gruppo francese - che produce assemblaggi meccanici aeronautici dal 2005 - è stata in grado di adattare la sua unità all'aeroporto di Nouaceur per svolgere un utile lavoro durante una crisi sanitaria, indica il settimanale panafricano. “Jeune Afrique” propone anche l'esempio di un'azienda della zona industriale di Sidi Maarouf, che in passato è già stata in grado di reinventarsi, dopo il divieto dell'uso di sacchetti di plastica nel 2016, e che ora sta adeguando la sua produzione alla situazione attuale mobilitando le sue macchine per la produzione di mascherine protettive. (Mar)