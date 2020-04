Business news: Marocco, oltre 8 miliardi di euro iniettati dalla Banca al Maghrib per sostenere l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre le banche sono nell’occhio del ciclone della crisi in Marocco, sia il Groupement Professionnel des Banques du Maroc (Gpbm) che la Banca centrale (Bank al Maghrib) hanno avviato una forte mobilitazione per fornire sostegno sia alle famiglie che alle imprese colpite conseguenze della crisi di Covid-19. I dati pubblicati dal Gpbm testimoniano l'impegno e il grado di mobilitazione del personale bancario durante questa eccezionale situazione economica. In due settimane, quasi 400 mila richieste di prorogare le scadenze del credito sono state elaborate e convalidate dal settore bancario, con un tasso di rifiuto appena superiore al 4 per cento, ha affermato Gpbm in un comunicato. Secondo le informazioni raccolte dal portale d’informazione "Le 360", da Bank al Maghrib, l'ammontare totale dell'intervento per il rifinanziamento del sistema bancario è stato, il 15 aprile 2020, pari a 87 miliardi di dirham (quasi 8 miliardi di euro). (Mar)