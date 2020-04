Business news: la Tunisia rassicura sulla trasparenza del suo circuito di gas e petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il circuito attraverso il quale passa la produzione di petrolio e gas in Tunisia è “totalmente trasparente”. Lo assicura il ministero dell'Energia, delle miniere e della transizione energetica in un lungo comunicato stampa. “Le compagnie petrolifere non hanno alcun rapporto diretto con gli acquirenti, i punti vendita o di carico, ma consegnano obbligatoriamente la loro produzione alle cisterne dello Stato a Skhira, che fungono da banca della produzione. Queste aziende hanno i propri contatori che danno un valore stimato, dal momento che ciò che viene estratto è una miscela di petrolio, gas, acqua e fango", spiega il dicastero. La nota afferma che "il greggio o il gas destinato al consumo locale o all'esportazione segue un circuito in cui è difficile rubare o manipolare le quantità di produzione". Il trasporto avviene poi tramite le condutture della società pubblica Trapsa o i camion cisterna. “Lo Stato ha i suoi contatori fiscali e commerciali autonomi, soggetti a calibrazione e controllo regolare da parte degli esperti dell'Istituto nazionale di metrologia", specifica la stessa fonte. "In nessun caso un’azienda può falsificare i dati di produzione, perché ciò apparirebbe nei dati di stoccaggio. Anche le esportazioni di petrolio sono soggette a molteplici controlli, in particolare da parte della Guardia costiera e dell’Agenzia delle dogane", aggiunge il ministero. Per quanto riguarda i campi offshore, la stessa istituzione specifica che "le piattaforme in mare sono soggette anch'esse al controllo dei contatori fiscali". Nessuna imbarcazione può avvicinarsi a una piattaforma in mare senza che le dogane siano state avvertite e senza un controllo da parte dello Stato tunisino, assicura infine il ministero. (Tut)