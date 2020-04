Business news: crisi petrolifera, riunione “ad hoc” del ministero dell’Energia per valutare la situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia algerino, Mohamed Arkab, ha tenuto una riunione sull'impatto della pandemia di Covid-19 sulle attività del settore e sulle misure adottate per far fronte allo storico calo di prezzi del petrolio. Secondo un comunicato stampa del dicastero, Arkab ha elogiato l'impegno dei lavoratori del settore durante la crisi, nonché gli sforzi compiuti per garantire la continuità del servizio pubblico. La riunione ha fornito l'occasione per rivedere i piani di lavoro che verranno attuati gradualmente al fine di riprendere e rivitalizzare l'attività economica, in particolare in termini occupazionali, nonché di mantenere la produzione di idrocarburi e di rilanciare i progetti nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e controllo del coronavirus. A partire dal primo maggio, l'Algeria dovrebbe ridurre la propria produzione petrolifera di 816 mila barili al giorno, in virtù dell'accordo Opec+ del 12 aprile relativo all'abbassamento dell'output petrolifero mondiale in tre tappe. Da ora all'aprile 2022, l'Algeria ha operato una riduzione della produzione quotidiana di greggio di 241 mila barili, che diventeranno 816 mila a partire da maggio, 864 mila a luglio e 912 mila dal gennaio 2021. (Ala)