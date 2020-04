Business news: Cina, entrate fiscali in calo del 14,3 per cento nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate fiscali della Cina sono diminuite del 14,3 per cento su base annua a 4.600 miliardi di yuan (circa 650,4 miliardi di dollari) nel primo trimestre del 2020, secondo i dati ufficiali rilasciati oggi dal ministero delle Finanze cinese (Mof). Secondo quanto riporta l'agenzia ufficiale di stampa "Xinhua", da gennaio a marzo le spese fiscali sono ammontate a 5.530 miliardi di yuan (781,7 miliardi di dollari), in calo del 5,7 per cento su base annua; le spese sanitarie sono aumentate del 4,8 per cento a 497,6 miliardi di yuan (70,3 miliardi di dollari). Il Mof attribuisce il declino delle entrate fiscali alla pandemia di Covid-19 e ad altri fattori come il massiccio taglio delle tasse del paese. A causa dell'impatto della pandemia di coronavirus, la base imponibile è stata ridotta e sono state prese misure come riduzione della pressione fiscale, esenzione e pagamenti differiti, riducendo così il tasso di crescita delle entrate fiscali del paese di circa dieci punti percentuali, ha affermato il ministero. I dipartimenti finanziari a tutti i livelli hanno stanziato 145,2 miliardi di yuan (20,5 miliardi di dollari) per la prevenzione e il controllo della pandemia, mentre il governo centrale ha stanziato 156 miliardi di yuan (oltre 22 miliardi di dollari) per aiutare persone in difficoltà. "Guardando al secondo trimestre, si prevede che le entrate fiscali diminuiranno, ma con un rapido ripristino della produzione il calo delle entrate fiscali si ridurrà gradualmente", ha affermato Liu Jinyun, funzionario del Mof. Le entrate fiscali della Cina sono aumentate del 3,8 per cento anno su anno a 19.040 miliardi di yuan (2.691 miliardi di dollari) l'anno scorso, un ritmo di crescita più lento rispetto al 2018 quando il paese ha lanciato tagli massicci alle tasse per sostenere la crescita economica, determinando così un forte calo della sua crescita delle entrate fiscali. (Cip)