Business news: Cina, Pil città di Shanghai in calo del 6,7 per cento nel primo trimestre

- Il Pil della città cinese di Shanghai si è contratto del 6,7 per cento su base annua del primo trimestre del 2020, attestandosi a 785,66 miliardi di yuan (111,1 miliardi di dollari), secondo quanto comunicato oggi dall'Ufficio statistico comunale. I dati mostrano che alcuni settori, tra cui servizi di informazione, finanza, istruzione, sanità, assistenza sociale, tecnologia dell'informazione (It) e investimenti diretti esteri (Ide) hanno visto una crescita nel mezzo della pandemia di Covid-19. Il valore di produzione della tecnologia dell'informazione e dei veicoli a nuova energia (Nev) è aumentato rispettivamente del 15,3 e del 5,7 per cento. Shanghai ha anche registrato un calo delle importazioni e delle esportazioni nel primo trimestre, ma ha visto una crescita degli Ide. L'ammontare effettivo degli Ide ricevuti da Shanghai ha raggiunto quota 4,7 miliardi di dollari nel primo trimestre, con un incremento del 4,5 per cento. Le importazioni ed esportazioni totali di merci della città sono ammontate a 756,1 miliardi di yuan (106,9 miliardi di dollari), in calo di quattro punti percentuali anno su anno. Le vendite al dettaglio online sono cresciute del 4,4 per cento su base annua, raggiungendo 54,3 miliardi di yuan (7,7 miliardi di dollari) e rappresentando il 17,7 per cento delle vendite al dettaglio totali di beni di consumo. Il settore della ristorazione ha subito notevoli battute d'arresto con circa 22 miliardi di yuan (3,1 miliardi di dollari) di ricavi, in calo del 42,4 per cento su base annua. Alla fine di marzo, 179.500 persone risultavano disoccupate a Shanghai. 129 mila nuovi posti di lavoro sono stati creati in città nel primo trimestre, 63.200 in meno rispetto allo scorso anno. (Cip)