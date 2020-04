Business news: Cina, entrate telecomunicazioni in aumento dell'1,8 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria delle telecomunicazioni della Cina ha registrato un aumento delle entrate nel primo trimestre del 2020, con un ammontare di 338,3 miliardi di yuan (47,8 miliardi di dollari) che si traduce in un incremento dell'1,8 per cento su base annua. Lo riferisce il ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione cinese. Nel dettaglio, i ricavi delle comunicazioni su linea fissa dei tre giganti delle telecomunicazioni - China Telecom, China Mobile e China Unicom - nel periodo indicato sono stati pari a 115,9 miliardi di yuan (16,4 miliardi di dollari), in aumento del 9,8 per cento rispetto a un anno prima. Il settore delle comunicazioni mobili ha registrato un fatturato di 222,4 miliardi di yuan (31,5 miliardi di dollari), in calo dell'1,9 per cento su base annua, con una diminuzione di un punto percentuale rispetto alla fine del 2019, pari al 65,7 per cento delle entrate totali delle attività di telecomunicazioni. (Cip)