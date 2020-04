Business news: Cina, commercio estero città di Pechino in calo del 6,2 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero della città di Pechino nel primo trimestre di quest'anno è ammontato a 625,4 miliardi di yuan (circa 88,3 miliardi di dollari), in calo del 6,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo riferisce la dogana della capitale cinese. Da gennaio a marzo, le importazioni di Pechino hanno raggiunto circa 503 miliardi di yuan (circa 71 miliardi di dollari), in calo dell'8,4 per cento su base annua, mentre le esportazioni sono aumentate del 4,4 per cento a 122,4 miliardi di yuan (17,3 miliardi di dollari). Le importazioni e le esportazioni di imprese statali sono scese del 6,6 per cento su base annua a 465,8 miliardi di yuan (65,7 miliardi di dollari), rappresentando il 74,5 per cento del valore totale della capitale durante il periodo. Le importazioni e le esportazioni di imprese con investimenti esteri e di imprese private sono diminuite rispettivamente dello 0,9 e dell'11,3 per cento. Pechino ha registrato un aumento del 6,9 per cento delle automobili importate e un aumento del 29,6 per cento del minerale di ferro e dei suoi concentrati importati. Le sue esportazioni di petrolio raffinato, telefoni cellulari, circuiti integrati e prodotti agricoli negli ultimi tre mesi sono aumentate rispettivamente del 15,2, 24,5, 24,8 e 11,3 per cento su base annua. (Cip)