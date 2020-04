Business news: Egitto, Standard and Poor’s mantiene outlook a B stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Standard and Poor’s ha mantenuto invariato a B stabile l’outlook dell’Egitto. Lo riferisce una nota del ministero delle Finanze del Cairo. "Il rating riflette la fiducia delle istituzioni e delle agenzie di rating internazionali verso la capacità dell'economia egiziana di far fronte in modo positivo alla crisi del coronavirus e di superarla grazie alle riforme economiche, fiscali e monetarie che ha preso negli ultimi anni", ha detto il ministro Mohamed Maait. "Standard and Poor's ha elogiato la gestione della crisi egiziana, dopo che il governo ha adottato una politica proattiva fornendo un pacchetto finanziario del 2 per cento del Pil", ha rivelato Maait. Il ministro ha aggiunto che i tassi di crescita attesi da Standard and Poor’s diminuiranno leggermente nel breve periodo a causa della pressione multipla sugli indicatori del consolidamento fiscale, del debito e della bilancia dei pagamenti. Standard and Poor's ha previsto che questo calo invertirà la rotta all'inizio del 2021/2022. Standard & Poor's ha inoltre previsto che il disavanzo aumenti ulteriormente entro la fine del 2020/2021, evidenziando le considerevoli riserve estere nette della Banca centrale. (Cae)