Coronavirus: su “Al Arabiya” le poltrone ideate dall’italiana Aviointeriors per tornare a volare

- L’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya” ha dedicato oggi un articolo ai nuovi interni per aeromobili ideati dalla compagnia italiana Aviointeriors per l’emergenza Covid-19. “I designer italiani hanno svelato un nuovo del sedile per mantenere la distanza di sicurezza tra i passeggeri, secondo le nuove esigenze, senza sacrificare troppo spazio in cabina”, si legge in un articolo pubblicato sul sito web da tv panaraba di proprietà saudita e intitolato “Aerei dopo il coronavirus... sedili a distanza e isolati”. Si tratta in particolare della poltrona bi-fronte “Janus”, che consentirà di separare tutti e tre i passeggeri con una schermatura che li isola uno dall’altro, e dell'altra proposta denominata “Glassafe”, kit realizzato con un materiale trasparente che può essere installato sulle poltrone già esistenti al fine di ridurre la possibilità di contaminazione da virus. (Res)