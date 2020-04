Governo: Forza Italia non voterà mozione sfiducia a Gualtieri, è incostituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia non voterà la mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, "qualora questa dovesse essere calendarizzata, perché rifiuta da sempre le sfiducie nei confronti di singoli ministri ritenendole incostituzionali". Lo si legge in una nota diffusa dal partito al termine del Coordinamento di presidenza al quale ha partecipato in videoconferenza il presidente di FI, Silvio Berlusconi. (Com)